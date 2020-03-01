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حوادث

مساعد وزير الداخلية: الحماية المدنية تساهم فى حماية مشاريع الدولة العملاقة

الأحد 01/مارس/2020 - 12:54 م
الداخلية
الداخلية
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مصطفى الرماح
قال اللواء هانى جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتحصصة، إن التطور التكنولوجى والامتداد العمرانى ساهم فى تطوير أعمال رجال الحماية المدنية خاصة فى الأخطار الناتجة من التطور التكنولوجى.


وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن استراتيجية العمل الأمنى تهدف إلى تحسين جودة الخدمات التى تودى إلى المواطنين خاصة فى قطاع الأحوال المدنية لحماية المشاريع العملاقة والمواطنين.

وأكد أن وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتوفير كافة أوجه الدعم لقطاع الحماية المدنية لتلبية كافة متطلباته.

وأشار إلى أن الإدارة تتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للسيطرة على الحوادث والحد من آثارها ، للحفاظ على ثروات البلاد ومقدراتها .

وكانت إقامة وزارة الداخلية،اليوم الأحد، إحتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية بمقر الإدارة بطريق مصر ـ السويس الصحراوي، بحضور اللواء هانى جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة واللواء محمد جبر مدير الإدارة العامة للحماية المدنية واللواء أسامة فاروق مدير الادارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة واللواء هانى سعيد مدير ادارة الحماية المدنية بالجيزة وعددًا من القيادات الأمنية بالشرطة والقوات المسلحة.
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