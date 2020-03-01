بعد ضياع دوري اللاهزيمة.. تعرف على موعد تتويج ليفربول بـ البريميرليج





ورغم سقوط محمد صلاح ورفاقه أمام واتفورد وضياع دوري اللاهزيمة، إلا أن عشاق الريدز لا يزالون ينتظرون بشعف لحظة تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي، بعد حرمان ثلاثين عاما.





ويحتاج ليفربول إلى 12 نقطة فقط من أصل 30 نقطة من أجل حسم لقب الدوري الإنجليزي، حيث إن الفوز بالأربعة مباريات القادمة أمام بورنوث وإيفرتون وكريستال بالاس ومانشستر سيتي، سيكون كافيا لإعلان بطلا رسميا للبريمرليج، يوم 5 أبريل المقبل.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.

خيم الحزن على أرجاء مدينة ليفربول، ليلة أمس، السبت، بسبب ضياع دوري اللاهزيمة، بعد السقوط المفاجئ أمام واتفورد، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من البريميرليج.