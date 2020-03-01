AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد ضياع دوري اللاهزيمة.. تعرف على موعد تتويج ليفربول بـ البريميرليج

الأحد 01/مارس/2020 - 12:08 م
فريق ليفربول
فريق ليفربول
Advertisements
محمد السعيد
خيم الحزن على أرجاء مدينة ليفربول، ليلة أمس، السبت، بسبب ضياع دوري اللاهزيمة، بعد السقوط المفاجئ أمام واتفورد، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من البريميرليج.

ورغم سقوط محمد صلاح ورفاقه أمام واتفورد وضياع دوري اللاهزيمة، إلا أن عشاق الريدز لا يزالون ينتظرون بشعف لحظة تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي، بعد حرمان ثلاثين عاما.

ويحتاج ليفربول إلى 12 نقطة فقط من أصل 30 نقطة من أجل حسم لقب الدوري الإنجليزي، حيث إن الفوز بالأربعة مباريات القادمة أمام بورنوث وإيفرتون وكريستال بالاس ومانشستر سيتي، سيكون كافيا لإعلان بطلا رسميا للبريمرليج، يوم 5 أبريل المقبل.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صراع القاع يشعل مواجهة أستون فيلا ونورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي

مانشستر سيتي يستدرج كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.. اليوم

مانشستر سيتي في مهمة تجاوز إخفاقاته على حساب شيفيلد بالبريميرليج

ديربي مثير بين تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي.. الليلة

كم نقطة يحتاجها ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا

ترشيحاتنا

صحف تونس تحتفي بتألق علي معلول أمام صن داونز

أخبار الرياضة ليلا.. إصابة فتحي ومعلول وأجايي قبل لقاء الأهلي وصن داونز.. حقيقة الاعتداء على حكم مباراة الزمالك والترجي

شاهد.. لحظات سقوط أوبرا وينفري على المسرح

بعد فترة غياب.. شيرين وجدي مطلوبة على جوجل

تعرف على أسعار الدولار اليوم الأحد

بينها جنوب محافظة الجيزة .. رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن المناطق الأكثر احتياجا للتنمية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض مرض الكورونا.. 7 علامات خطيرة لا تتجاهلها

بالبطاقة الشخصية.. اشتري بورش وهامر من مزاد جمارك مطار القاهرة.. صور

الرسالة التى أبهرت العالم.. وصية السلطان قابوس بمتحف عُمان تجذب آلاف الزوار