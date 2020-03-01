لأول مرة بمصر.. العربي الأفريقي يوفر تمويل الطاقة الشمسية للأفراد.. تفاصيل

أطلق البنك العربي الأفريقي الدولي، أحدث منتجاته في مجال التجزئة المصرفية وتمويل الأفراد، وهو تمويل الطاقة الشمسية الذي يمكن عملائه من تخفيض مصاريف الكهرباء على المدى الطويل، بالإضافة إلى اقتناء حلول مستدامة لتوليد الكهرباء في منازلهم، وهو إحدى أوائل الخدمات والمنتجات البنكية الجديدة التي سيطلقها العربي الأفريقي الدولي على مدار عام 2020.





وقالت دينا ذكرى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية، إنه سعيا من البنك العربي الأفريقي الدولي لتوفير أحدث الحلول في مجال الخدمات المصرفية، وإيمانًا بدورنا في الوفاء بالالتزامات الوطنية والعالمية المتضمنة في رؤية مصر 2030، وكذلك تماشيًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، نجح البنك العربي الأفريقي الدولي بالشراكة مع شركة فيوتشر للطاقة المتجددة في توفير تمويل الطاقة الشمسية بمميزات تنافسية ومنفردة في السوق المصرفية، حيث يمكن لعملاء البنك العربي الأفريقي الدولي الحصول على التمويل لتغطية المصروفات الخاصة بشراء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية بحد أقصى 2 مليون جنيه مصري، والسداد بمرونة تامة عن طريق أقساط متساوية على مدار 84 شهرًا، وهي أطول مدة سداد لتمويل من هذا النوع متوفرة في السوق حاليًا.



