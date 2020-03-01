معجون بتراب بلاد الدهب.. هند عقيد تحكي قصة مشروعها.. فيديو

قالت هند عقيد، مؤسسة مشروع اوركدي، إنها بدأت مشروعها "للطرح" منذ 2012 وهي طرح مميزة بالنقوش والرسومات والألوان النوبية، وكلمة "اوركيد" تعني طرحة باللغة النوبية.





وتابعت هند عقيد، خلال حوارها في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أن ولعها بالتراث النوبي جعلها تفكر في إنشاء هذا المشروع مع التجديد في نوعية الهوية النوبية.





وأضافت، بدأ المشروع بدبي، أنها كانت تصمم كل قطعة يدويًا، وتعتمد على المراجع التي لديها للبحث وراء النقوش الجنوبية وأنها "اعتبرت كل اسكارف كهوية"، فمع كل قطعة تبحث وراءها عن شيء جديد، وأنها يستهويها البحث عن العمارة النوبية، وأحيانًا شكل الحلي النوبي قائلة: "كل فترة آخد مصدر معين واشتغل عليه بطريقتي"، حيث تمتزج فيه الألوان بين القديم ومسايرة الموضة في نفس الوقت، وكانت تستغرق حوالي من يومين إلى ثلاثة أيام في تصميم كل قطعة.





خلال السنوات التي قضتها هند في دبي عرضت تصميماتها في جاليري متخصص في عرض الفنون اليدوية، كما أنها تبيع إلكترونيًا، وانجذب إليها العديد من العرب والأجانب، كذلك جذبت المصريين أيضًا "بحس إنهم لما يشوفوا حاجة من ريحة مصر بيبقى عندهم ولاء لا إرادي، وبيحبوا يشترونها عشان كدا".





في 2017 عادت هند إلى القاهرة، استمرت في مشروعها عبر عرضه أيضًا في العديد من الأماكن، كما أنها لم تعد تصمم النقوشات يدويًا، بل تطبعه الآن.



