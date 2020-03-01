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حوادث

المتهمون باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشبرا الخيمة: الشغلانة سهلة وبتجيب فلوس كتير

الأحد 01/مارس/2020 - 01:03 م
المتهمين باستغلال
المتهمين باستغلال الأطفال
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إبراهيم الهوارى

على طريقة فيلم المتسول للفنان عادل إمام كون 3 عاطلين شبكة من الأطفال واستغلالهم فى أعمال التسول من المواطنين.

المتهمون تجرّدوا من مشاعر الإنسانية فبدلاً من العطف على الأطفال ورعايتهم قاموا بإجبارهم فى أعمال التسول بشبرا الخيمة وجمع الأموال بشتى الطرق.

المتهمون كونوا تشكيلاً عصابياً لاستغلال اطفال الشوارع وفاقدى الأهلية واستغلالهم فى أعمال التسول وجمع الفلوس فى الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة شبرا الخيمة.

وتابع المتهمون انهم اعتادوا على البحث عن الاطفال الهاربين من اسرهم واستقطابهم فى أعمال التسول فى الإشارات قائلين: "الشغلانة سهلة وبتجيب فلوس كتير".

من ناحية أخرى كشفت التحقيقات وأقوال 4 اطفال مضبوطين فى تحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا يجبروهم على التسول من المواطنين ثم يستولون  منهم على الحصيلة التى يجمعونها.

من ناحية أخرى قرر المستشار أمين حافظ رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة  بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات ووجهت لهم النيابة تكوين تشكيلا عصابيا تخصص في استغلال الأطفال بأعمال التسول كما أمرت النيابة العامة بإيداع 4 أطفال تم ضبطهم كان المتهمون يستغلونهم في أعمال التسول إلي دار الرعاية والأحداث.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد صموئيل عطاالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بقيام مجموعة من الأشخاص باستغلال الأطفال الهاربين من أسرهم للقيام بأعمال التسول وتهديدهم بالأسلحة البيضاء لارتكاب أعمال التسول بشوارع مدينة شبرا الخيمة وأكدت تحريات المقدم أحمد عسر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، صحة تلك المعلومات.

وبالتنسيق بين ضباط الادارة العامة لمباحث الأحداث مع ضباط مباحث القليوبية تم ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيلاً عصابياً لاستغلال الأطفال في أعمال التسول وتهديدهم بأسلحة بيضاء وأنهم يستغلون انفصال الأطفال وجنوحهم عن أسرهم ويهددونهم بأسلحة بيضاء للقيام بأعمال التسول.

وتبين من الفحص والتحري  أن المتهمين منهم اثنين لهم معلومات جنائية وأنهم يستغلون انفصال الأطفال وجنوحهم عن أسرهم ويهددونهم بأسلحة بيضاء للقيام بأعمال التسول عنوه عنهم ويستولوا علي ما يتحصلونه من أموال.
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