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محافظات

بدء المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بالمدارس في ريف البحيرة

الأحد 01/مارس/2020 - 01:36 م
المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية
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جمالات الدمنهوري
انطلقت اليوم الأحد أولى فاعليات المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمدارس والمعاهد الأزهرية بالقطاع الريفي للمرحلة الابتدائية تحت شعار " جيل بكرة يكبر بصحة " لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس، والتي تستهدف 1561 مدرسة بإجمالي  675 ألفا و414 تلميذا وتلميذة بنطاق المحافظة من خلال فرق عمل مديرية الصحة، وذلك خلال الفترة من 1/3 وحتى 20/3/2020.

بدأت المرحلة الأولى من مبادرة "جيل بكره يكبر بصحة " لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة بمدارس الريف فى 5 إدارات تعليمية وهى "دمنهور - كفر الدوار - إيتاى البارود - كوم حمادة – شبراخيت " بإجمالي مستهدف 345578 طالب بمشاركة 15 فريقا". 

ومن جانبه أوضح الدكتور يسرى بيومي – وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن الحملة تتضمن الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الأنيميا من عدمها. 

ولفت إلى أن مرض التقزم (قصر القامة)  يتم الكشف عنه عن طريق قياس طول الطفل و مقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضًا سمنة الأطفال و يتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن و طول الطفل وقياس كتلة الجسم، ومقارنة القياس بالمعدلات  الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو.

وأكد وكيل صحة البحيرة أنه فى حال اكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه، وسيتم متابعة الأطفال أثناء وبعد الحملة وحتى يتم شفاء الطفل تماما.

وأشار إلى أن مواعيد العمل بالمبادرة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا يوميا، وطوال أيام العمل بالمبادرة ( مدارس صباحية - مدارس مسائية - تسجيل إلكرتوني ).

كان اللواء  هشام آمنه قد افتتح المبادرة الرئاسية والتي بدأت بمدارس الحضر بإجمالي عدد 302 مدرسة بمعرفة فرق عمل التأمين الصحي بالبحيرة حيث تم فحص عدد 202087 طالب وطالبة حتى الآن من إجمالي مستهدف 234 ألفا و605 طالبا من طلاب الحضر.
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