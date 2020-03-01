AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعاملنا مع هذه الأزمة.. محافظ قنا يكشف خطوات حل شكاوى المواطنين.. فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 01:35 م
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظ قنا
Advertisements
شيرين عادل
قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن ديوان  المحافظة يعكف دوريا على متابعة مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع كافة المواطنين بخصوص متطلباتهم وتوفير احتياجاتهم.

وأوضح محافظ قنا، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر، لإمتلاك المحافظة منظومات رقمية حديثة تابعة لمجلس الوزراء لاستقبال شكاوى أبناء المحافظة.

وكشف اللواء أشرف الداودي، بأنه فى حالة عدم تعامل المحافظة مع شكاوى المواطنين فإن المنظومة الرقمية ستضيء باللون الأحمر عند مجلس الوزراء للدلالة على وجود تقصير فى الاستجابة لهذه الشكوى.

وأكد محافظ قنا، أن مجلس الوزراء أشاد مؤخرا بالمحافظين الجدد خاصة فيما يخص استجاباتهم لشكاوى المواطنين.

وأوضح اللواء أشرف الداودي، بأن من أبرز الشكاوى التى نتلقاها من المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعى أزمة المزلقانات خاصة مع حدوث مؤخرا حادثة لإحدى الفتيات بالمحافظة لافتا إلى أن المحافظة تعكف حاليا على إنشاء كوبرى مشاه للتغلب على حوادث السير بالمحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جودة عالية..محافظ قنا يتفقد منفذ بيع منتجات المحافظة

خلال لقائه الثالث بالمواطنين.. محافظ قنا يتلقى 500 طلب من أبناء قوص

بدء تنفيذ مشروع إنارة الطريق قنا - الأقصر السياحي الصحراوي الشرقي

استجابة لشكوى مواطن.. تشغيل محطة رفع صرف صحى البرابرة بـ قوص بعد أسبوعين

محافظ قنا ينذر دور الحضانات غير المرخصة لتوفيق أوضاعها

محافظ قنا يترك المنصة للاستماع لمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة

ترشيحاتنا

كلاسيكو الأرض.. مفاجأة في تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

مواطنون أتراك يشعلون النار في معبر كاستانيز الحدودي مع اليونان .. شاهد

في عيد ميلاده.. سر رفض صديقات زوجة محسن منصور ارتباطه بها

بعد ضياع دوري اللاهزيمة.. تعرف على موعد تتويج ليفربول بـ البريميرليج

بسبب كورونا.. توقعات بتغير حاد في أسعار الذهب عالميا غدا

عرض مغر .. اشتر Galaxy Note 10 نسخة 256 جيجا بـ 8600 جنيه فقط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير.. ريهام أيمن تثير الجدل بإطلالتها بجوار حمام السباحة

فستان مكشوف.. روبى تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

هل ستموت حتمًا لو أصبت بـ كورونا؟