تعاملنا مع هذه الأزمة.. محافظ قنا يكشف خطوات حل شكاوى المواطنين.. فيديو

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن ديوان المحافظة يعكف دوريا على متابعة مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع كافة المواطنين بخصوص متطلباتهم وتوفير احتياجاتهم.





وأوضح محافظ قنا، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر، لإمتلاك المحافظة منظومات رقمية حديثة تابعة لمجلس الوزراء لاستقبال شكاوى أبناء المحافظة.





وكشف اللواء أشرف الداودي، بأنه فى حالة عدم تعامل المحافظة مع شكاوى المواطنين فإن المنظومة الرقمية ستضيء باللون الأحمر عند مجلس الوزراء للدلالة على وجود تقصير فى الاستجابة لهذه الشكوى.





وأكد محافظ قنا، أن مجلس الوزراء أشاد مؤخرا بالمحافظين الجدد خاصة فيما يخص استجاباتهم لشكاوى المواطنين.





وأوضح اللواء أشرف الداودي، بأن من أبرز الشكاوى التى نتلقاها من المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعى أزمة المزلقانات خاصة مع حدوث مؤخرا حادثة لإحدى الفتيات بالمحافظة لافتا إلى أن المحافظة تعكف حاليا على إنشاء كوبرى مشاه للتغلب على حوادث السير بالمحافظة.