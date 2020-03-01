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رياضة

أحمد عادل عبد المنعم يكشف تفاصيل خلافه مع ميدو فى المقاصة .. فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 12:59 م
احمد عادل عبد المنعم
احمد عادل عبد المنعم
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ياسمين تيسير
كشف أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى فريق مصر المقاصة عن تفاصيل خلافه مع أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للفريق خلال الفترة الماضية 

وأكد حارس مصر المقاصة في تصريحات لـ قناة " اون سبورت " أنه يكن لـ ميدو كل الحب والتقدير، ولكن الخلافات داخل المستطيل الأخضر بسيطه  مشددا على ان ميدو كان له وجهة نظر في عدم مشاركته عقب عودته من الإصابة 

وأضاف أحمد عادل أن ميدو كان له وجهة نظر فنية في عدم مشاركته ولكنه كان يرغب في المشاركة من أجل العودة لمستواه الطبيعي، مشددا على أنه رحل عن الأهلي من أجل المشاركة فى المباريات .

وتابع أحمد عادل أن ميدو مدرب جيد وعقد جلسة معه من أجل الحديث حول عودته للمشاركة بشكل أساسي. 



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