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برلمان

سياحة البرلمان: حكومة "مدبولى" قادرة على مواجهة البيروقراطية والمشكلات داخل القطاع بعد الاعتراف بها

الأحد 01/مارس/2020 - 01:02 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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فريدة محمد
وصف النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء مع عدد من المستثمرين فى قطاع السياحة بمدينة الغردقة، على هامش زيارته لمحافظة البحر الأحمر، والتى افتتح خلالها متحف الغرقة وتفقد أيضا بعض المشروعات التنموية والخدمية بها بحضور كل من وزراء السياحة والآثار وقطاع الأعمال العام والطيران ومحافظ البحر الأحمر والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومسئولى المحافظة، بأنها بداية جادة لتتعرف الحكومة على الطبيعة على المشكلات التى تعترض قطاع السياحة.

وأشاد "صدقى" فى بيان له اصدره اليوم بحرص رئيس الوزراء على الاستماع للمقترحات والآراء والمشكلات التى يطرحها المستثمرون فى قطاع السياحة لاتخاذ الإجراءات التى من شأنها الدفع بهذا القطاع الحيوى للنهوض به بشكل أسرع مؤكدا أن اعتراف رئيس الوزراء وتأكيده بأنه لا يزال لدينا بعض الإجراءات التى تتسم بالبيروقراطية فى بعض الجهات المتعلقة بإصدار تراخيص النشاط السياحى أو تجديدها، هو دليل قاطع على متابعة الحكومة عن قرب للمشكلات داخل قطاع السياحة.

وأشاد "صدقى" بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى خلال اللقاء على أن الحكومة تعمل بشكل جاد وسريع لإزالة هذه العوائق البيروقراطية من خلال التحرك نحو مجابهة ذلك عن طريق توحيد جهة الحصول على الرخصة، بحيث تصدر عن جهة معينة لإقامة أى نشاط سياحى وتكون رخصة موحدة وكذلك فيما يتعلق بدفع الرسوم فهناك رؤية محددة لدى الحكومة نحو توحيد الجهة التى ستتولى تحصيل هذه الرسوم من المستثمرين على أن تتولى تلك الجهة بتوزيع الرسوم على الجهات الأخرى دون تكليف المستثمر بذلك، وأنه سيتم وضع كراسة شروط واحدة تتضمن جميع الإجراءات والالتزامات التى تقع على المستثمرين على أن يتم توقيع المستثمر على ما يفيد الالتزام بتنفيذ ما ورد بها وهو ما يقضى على كل المراحل والإجراءات الطويلة التى تستغرق وقتا طويلًا، ثم يكون على الجهات المعنية التحقق من التزام المستثمر بالتنفيذ بعد اكتمال المشروع.

وقال النائب عمرو صدقى إن هذا الطرح الواضح من الحكومة يتفق تماما مع توصيات وقرارات لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب والتى طالبت بها أكثر من مرة مشيدا باستجابة الحكومة للجنة من أجل مواجهة المشكلات داخل القطاع السياحى،  مطالبا من جميع الوزراء الحاضرين لهذا اللقاء الإسراع فى تنفيذ رؤية رئيس الوزراء لمواجهة المشكلات داخل قطاع السياحة.
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