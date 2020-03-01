محافظ بورسعيد يلتقى وفد الهيئة العامة للتصنيع لبحث لتطبيق النقل العام الذكي

التقى اللواء عادل الغضبان، اليوم، الأحد، وفد الهيئة العامة للتصنيع بديوان عام محافظة بورسعيد وشركة مواصلات مصر، وذلك لبحث استعدادات تجربة النقل العام الذكية بمحافظة بورسعيد.





وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلى عن جميع الجوانب المتعلقة بالأتوبيس الذكى وإمكانيات تطبيقه، حيث أكد أحد المختصين بالهيئة العامة للتصنيع أن الشركة تقدم الخريطة الموحدة لمنظومة النقل، وذلك من خلال تفعيل بطاقة الدفع الإلكترونى (كارت مواصلاتى) بالأتوبيس الذكى، مشيرا إلى أنه يعد أحدث إنتاج للأتوبيس الذى يعمل بالكهرباء فى الصين، لافتا إلى أن طوله يبلغ ١٢ مترا، و به ٤٠ كرسيا وسعته حوالى ٨٣ فردا، سرعته ٦٩ كم، وذلك حفاظا على كفاءة البطارية والشحن، ويوجد بالأتوبيس الذكى مقاعد مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك فى إطار خطة الهيئة العامة للتصنيع لتنفيذ شبكة نقل عام طبقا للمعايير الدولية للنقل الحضرى المستدام.





وأعرب اللواء عادل الغضبان، فى بادئ اللقاء عن ترحيبه بالتجربة الذكية فى مجال النقل العام فى محافظة بورسعيد، موضحا أنه سيتم استخدام الأتوبيس الذكى بشكل تجريبى لمدة ٢٠ يوما، وذلك للتعرف على مدى نجاح التجربة فى بورسعيد، وعند نجاحها سيتم تعميمها فى مختلف أحياء المحافظة.





وفى هذا السياق، كلف محافظ بورسعيد بإعداد دراسة وافية بشأن تطبيق النقل العام الذكى ببورسعيد خلال فترة التشغيل التجريبى، مؤكدا على ضرورة وجود تخطيط وتنظيم جيد لأسلوب النقل الجماعى، وأهمية دور وسائل الإعلام والتوعية للمواطنين حول كيفية استخدام الأتوبيس الذكى الجديد، موضحا أن المواطن هو الأساس لنجاح منظومة النقل الذكية فى بورسعيد، والتى سيتم تعميمها فى جميع أنحاء الجمهورية عند نجاحها، مشددا على ضرورة أن تشمل الدراسة كل أوجه نجاح المشروع وتعليم وتوعية المواطن فى هذا الشأن.





وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن هناك استعدادا كبيرا لتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لتطبيق هذه التجربة على أرض بورسعيد، لافتا إلى أن بورسعيد تمتلك من المقومات ما يؤهلها لمزيد من المشروعات الجديدة، والتى تحقق نجاحات ملموسة، مشيرا إلى تجربة التحول الرقمى الذى انطلقت من بورسعيد، وساهمت فى تطوير العديد من الخدمات المقدمة للمواطن.





وفى نهاية اللقاء، تقدم محافظ بورسعيد بالشكر للفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على اختيار بورسعيد لتطبيق المنظومة، وكذلك على مجهودات الهيئة فى عرض وتوضيح مشروع النقل العام الذكى، والذى يمثل أهمية كبيرة فى مستوى الخدمات الحضارية المقدمة للمواطن، متمنيا نجاح التجربة وتعميمها فى أقرب وقت.





يذكر أن الأتوبيس الذكي يبلغ طولة ١٢ مترا ويستوعب ٤٠ راكبا بإجمالي عدد ركاب جلوس ووقوف ٨٣ راكبا، ويوجد مكان لصعود ذوي الاحتياجات الخاصة.



