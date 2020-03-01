محافظ قنا يكشف أهم الملفات الموكلة لنائبه.. فيديو

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا: إن ضم نواب المحافظين الشباب الجدد مؤخرا كان له تأثير قوي على المحافظات ومنها محافظة قنا.





وأكد محافظ قنا، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن الشباب يتميز بروح الانطلاق وهو مفعم بالحماسة واللذان كان لهما بالغ الأثر والفائدة في أداء نواب المحافظين الجدد بالمحافظات.





ولفت أشرف الداودي، إلى أن نائبه حازم عمر هو المسئول عن كافة ملفات الشباب بالمحافظة إلى جانب ملفات المتابعة.





وأشار محافظ قنا، إلى أن نائبه أطلق مبادرة قنا بالألوان بمشاركة شبابية خاصة وأن الأخير يحرص على النزول للجامعات ومشاركة الطلبة بزرع الأشجار ويساهم في مبادرات الوعى البيئى.



