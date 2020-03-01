الحيوانات تعفنت.. سيدة تغادر منزلها وتترك 50 حيوانا.. شاهد





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" أن سيدة بالغة من العمر 51 عاما كانت تعيش في ذلك المنزل برفقة ابنتها التي كانت تعتني بها وب 30 كلبا وقطة، إلا أن السيدة الكبيرة توفيت منذ شهور واختفت ابنتها من بعدها.





اختفت الشابة بعد وفاة والدتها وتركت خلفها منزلا متعفنا به 50 كلبا وقطة وحصانا وحمارا، بالطبع لم تتحمل الحيوانات الجوع والعطش فالمنزل كان جحيما وغير نظيف إطلاقا فامتلأ بفضلات تلك الحيوانات وأكلوا كل شيء به من أوراق الحائط والأثاث.





من ضمن المشاهد المأساوية التي عثرت الشرطة عليها حصان نمت حوافره للدرجة التي لم تمكنه من الوقوف على قدميه، وفاة 15 كلبا وقطة جوعا.

عثرت الشرطة البريطانية على أكثر من 50 حيوانا بين الحياة والموت في أحد المنازل بريف بريطانيا بعد أن تركتهم السيدة التي كانت ترعاهم.