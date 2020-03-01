امسح هذه اللعبة من على هاتفك.. تصيبك بمرض خطير

هل تخيلت من قبل أن مجرد لعبة على هاتفك تقضي بها وقت فراغك قد تسبب لك مرضا خطيرا؟، بالفعل هناك لعبة تؤدى لذلك والتى تقوم فكرتها على السماح للاعبيها بإنشاء ونشر فيروس قاتل في جميع أنحاء العالم.





الأمر الذى دفع الصين لحذف اللعبة من متجر تطبيقات آبل app store، وتحمل اسم Plague، التى يلعبها أكثر من 130 مليون مستخدم، وهى أفضل لعبة محاكاة استراتيجية على مستوى العالم.





ووفقا لما ذكرته شبكة "globalnews"، يرجع الهدف من اللعبة في إنشاء مرض فتاك في مختبر صيني، ونشره عبر أكبر عدد ممكن من البلدان والناس، ولم توضح السلطات الصينية سببا واضحا لحظر اللعبة، وما إذا كانت مرتبطة بتفشى فيروس كورونا الجديد، الذي نشأ في ووهان الصينية.





وفي بيان صدر يوم الخميس الماضي، قال مطورو لعبة Plague Inc: "إنه مدمر بسبب عدم تمكن اللاعبين الصينيين من الوصول إلى اللعبة أو لعبها".





وتعتبر هذه اللعبة المدفوعة Plague، الأكثر شهرة في الصين منذ سنوات عديدة، ولكن لعبة المحاكاة، المتوفرة على الأجهزة المحمولة والكمبيوتر والهواتف الذكية، أصبحت رسميا أكثر الألعاب تنزيلا في الإصدار الصيني من متجر "آبل"، الشهر الماضي.





وأوضحت الشركة المطورة للعبة الصينية: "ليس من الواضح لنا ما إذا كان إزالة اللعبة، الذي أمرت به إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، مرتبطا بتفشي كورونا المستمر، الذى تواجهه الصين والعالم، ومع ذلك، نعترف بالأهمية التعليمية لـPlague Inc مرارا وتكرارا، من قبل منظمات مثل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكية، ونحن نعمل حاليا مع منظمات صحية عالمية كبرى لتحديد أفضل السبل لدعم جهودها لاحتواء COVID-19 والتحكم به".





الجدير بالذكر أن اللعبة الصينية Plague، التي صدرت لأول مرة قبل 8 سنوات، كانت أفضل أداء في كل من App Store و Google Play، ولعبها أكثر من 130 مليون مستخدم.





ووفقا لمطوريها، كانت Plague Inc. "اللعبة الأكثر شهرة مدفوعة الأجر في الصين لسنوات عديدة"، وهي "محاكاة ذكية ومتطورة تشجع اللاعبين على التفكير والتعلم أكثر حول مشكلات الصحة العامة الخطيرة".





والتي سبق أن طلبت الشركة من الناس عدم استخدام اللعبة للتنبؤ بانتشار فيروس كورونا الجديد، والذي يسبب مرضا يطلق عليه اسم COVID-19، بعد ارتفاع شعبيتها.





وتعد لعبة الطاعون Plague، هى نموذج مفرط الواقعية في العالم، حيث أخبرت الشركة لاعبيها قائلة : "خطط لاستراتيجيتك وقم بتطوير مرضك وفقًا لذلك".





ومن خلال اللعبة يقوم اللاعب بتطوير نماذج واقعية انتقال وميكانيكا الطفرة من للعديد من الأمراض، مع بدء كل إصابة في بلد واحد، إنه يتحدى المستخدمين لنشر هذه العدوى عن طريق إضافة ناقلات الإرسال وتحويرها خلال اللعبة.