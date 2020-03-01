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تعليم

لإظهار مواهب وقدرات الطلاب .. تعليم أسيوط تبدأ مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة

الأحد 01/مارس/2020 - 05:19 م
مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة
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إيهاب عمر

بدأت اليوم فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي على مستوى مدارس الثانوية العامة بمحافظة أسيوط ، والتي ينظمها الاتحادات الطلابية بالمديرية بقاعة مدرسة خديجة يوسف للتدريب بحضور صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط وبحضور الدكتور محمد السيد وكيل المديرية ومحمد عبد المحسن مدير عام الشئون التنفيذية وعبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام وعماد محمود مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية وأحمد عبده  رئيس قسم الإتحادات الطلابية ومحمد الكر وكيل القسم والتوجيهات المختلفة والطلاب المتنافسون.

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وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمسابقة وما لها من أثر في إظهار مواهب وقدرات الطلاب وتدريبهم على كيفية الإجابة النموذجية في نهاية العام

 

وأضاف وكيل الوزارة أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلاب على التفوق العلمي، وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب

 

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل المديرية أنه يتم تنفيذ المسابقة من خلال 4 مراحل تنفيذية الأولى على مستوى الإدارات التعليمية، يليها على مستوى المديريات التعليمية، ثم مرحلة القطاعات، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة وهى (التصفية النهائية)، حيث تتم بين الخمس مديريات الفائزة بالمركز الأول على مستوى كل قطاع لتحديد المديريات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية، وتنفذ هذه المرحلة بالمقر الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة.

وأضاف عماد محمود مدير إدارة التعليم الثانوي أن المسابقة تسير وفق قواعد عامة معلومة للجميع، منها: يتكون الفريق المتسابق من ستة طلاب بواقع طالبين لكل شعبة"  علوم، رياضة، أدبي" ومواد التسابق تشمل (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والجيولوجيا، والتاريخ، والجغرافيا، وعلم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق) تم تقسيمهم على يومين وتتكون الأسئلة من جزء تحريري وجزء شفوي

لإظهار مواهب وقدرات الطلاب .. تعليم أسيوط تبدأ مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة
لإظهار مواهب وقدرات الطلاب .. تعليم أسيوط تبدأ مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة
لإظهار مواهب وقدرات الطلاب .. تعليم أسيوط تبدأ مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة
لإظهار مواهب وقدرات الطلاب .. تعليم أسيوط تبدأ مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة
لإظهار مواهب وقدرات الطلاب .. تعليم أسيوط تبدأ مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة
لإظهار مواهب وقدرات الطلاب .. تعليم أسيوط تبدأ مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة
لإظهار مواهب وقدرات الطلاب .. تعليم أسيوط تبدأ مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة
لإظهار مواهب وقدرات الطلاب .. تعليم أسيوط تبدأ مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة
لإظهار مواهب وقدرات الطلاب .. تعليم أسيوط تبدأ مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة
لإظهار مواهب وقدرات الطلاب .. تعليم أسيوط تبدأ مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة
لإظهار مواهب وقدرات الطلاب .. تعليم أسيوط تبدأ مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة
لإظهار مواهب وقدرات الطلاب .. تعليم أسيوط تبدأ مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة
لإظهار مواهب وقدرات الطلاب .. تعليم أسيوط تبدأ مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة
لإظهار مواهب وقدرات الطلاب .. تعليم أسيوط تبدأ مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة
لإظهار مواهب وقدرات الطلاب .. تعليم أسيوط تبدأ مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة
لإظهار مواهب وقدرات الطلاب .. تعليم أسيوط تبدأ مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة
لإظهار مواهب وقدرات الطلاب .. تعليم أسيوط تبدأ مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة
لإظهار مواهب وقدرات الطلاب .. تعليم أسيوط تبدأ مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة
لإظهار مواهب وقدرات الطلاب .. تعليم أسيوط تبدأ مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة
لإظهار مواهب وقدرات الطلاب .. تعليم أسيوط تبدأ مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة
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