AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضمن مبادرة "أنتِ منتجة" لقاءات حول المشروعات الصغيرة بمراكز المنيا

الأحد 01/مارس/2020 - 01:38 م
لقاءات حول المشروعات
لقاءات حول المشروعات الصغيرة بمراكز المنيا
Advertisements
ايمن رياض
أعلنت إدارة المرأة والطفولة والأمومة بمحافظة المنيا، عن تنفيذ عدة لقاءات توعوية للسيدات، حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لنشر ثقافة العمل الحر، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالمحافظة، خلال شهر مارس.

قالت بهيرة سيد، مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة، إن تلك الندوات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاهتمام بقضايا المرأة والطفولة والأمومة، والارتقاء بالمستوي الاقتصادي للأسر الفقيرة، وذلك بهدف تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، لتمكين المرأة وتنفيذًا لمبادرة " انتِ منتجة " والتي تنفذها الإدارة العامة لتكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية.

وأضافت، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالمحافظة، سيعقد لقاءات توعية بالتعاون مع الوحدات المحلية، حول موضوعات عدة، منها، (نوع المشروعات أو الأنشطة التي يمكن تنفيذها، كيفية عمل دراسة جدوى للمشروع أو النشاط، كيفية تسويق المنتج، وكيفية استغلال المواد البيئية في إقامة المشروع، والإجراءات اللازمة لعمل القرض).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دباغة الجلود: تولي نيفين جامع حقيبة الصناعة ينمي قطاع المشروعات الصغيرة

برلمانى يشيد بإطلاق وزارة الهجرة لمبادرة مراكب النجاة

أطفال السجينات يشاركون في معرض ديارنا للأسر المنتجة

تفاصيل ندوة المصريين الأحرار لـ تنمية المشروعات بحضور ممثلي الجهاز.. أبرز ملامح المناقشة: خدمة ما بعد إتمام المشروع .. ومتابعة أي مشكلات تواجه العميل من تعسر مالي

بقروض 8.20 مليار جنيه.. تمويل 55 ألفا و250 مشروعا بالمحافظات خلال عامين

ضمن مبادرة أنت عظيمة.. مستقبل وطن يقيم معرضا للمنتجات اليدوية ببورسعيد

ترشيحاتنا

تريند الفن | انتحار كارول سماحة .. وحقيقة إصابة عادل إمام بـ فيروس كورونا

حاولوا إنعاش قلبها.. هل توفيت طالبة مطروح بسبب كورونا؟

بسبب كورونا.. توقعات بتغير حاد في أسعار الذهب عالميا غدا

الكويت تسجل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا قادمة من إيران

الشرطة الفرنسية تتدخل لإنقاذ كارول سماحة من الانتحار .. تفاصيل

الكاف يسدل الجدل حول تغيير حكم مباراة الزمالك والترجي في رادس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير.. ريهام أيمن تثير الجدل بإطلالتها بجوار حمام السباحة

فستان مكشوف.. روبى تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

هل ستموت حتمًا لو أصبت بـ كورونا؟