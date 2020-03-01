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حوادث

شاهد.. رجال المفرقعات بوزارة الداخلية يفجرون عبوتين ناسفتين بإحدى الطرق

الأحد 01/مارس/2020 - 01:06 م
تفجير مفرقعات
تفجير مفرقعات
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مصطفى الرماح
أقامت الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، الأحد، بيانا عمليا عن قيام رجال المفرقعات بتلقي بلاغين بوجود جسمين غريبين بأحد الطرق.


على الفور انتقل رجال المفرقعات وبحوزتهم الريبورت الخاص بالتعامل مع العبوات المتفجرة وبفحص الجسمين تبين أنهما عبوات متفجرة وعلى الفور تم التعامل مع إحداهما بواسطة الريبورت والآخر بواسطة رجل المفرقعات ونجحوا فى تفجيرهما.


وكانت أقامت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، إحتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية بمقر الإدارة بطريق مصر ـ السويس الصحراوي، بحضور اللواء هانى جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة واللواء محمد جبر مدير الادارة العامة للحماية المدنية واللواء أسامة فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة واللواء هانى سعيد مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة وعددًا من القيادات الأمنية بالشرطة والقوات المسلحة.
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