إزالة عقار آيل للسقوط بمغاغة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، عن إزالة أحد العقارات الآيلة للسقوط بعد انهيار جزء منه بحي شمال المركز، وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، عن إزالة أحد العقارات الآيلة للسقوط بعد انهيار جزء منه بحي شمال المركز، وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.