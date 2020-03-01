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محافظات

إزالة عقار آيل للسقوط بمغاغة

الأحد 01/مارس/2020 - 01:37 م
إزالة عقار آيل للسقوط
إزالة عقار آيل للسقوط بمغاغة
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ايمن رياض
أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، عن إزالة أحد العقارات الآيلة للسقوط بعد انهيار جزء منه بحي شمال المركز، وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، بسرعة التدخل والتعامل مع الممتلكات العامة والخاصة حيال المباني والمنشآت الآيلة للسقوط والتي تشكل خطرا على المواطنين .

من جانبه، تابع اللواء إيهاب ذهني رئيس المركز، أعمال الإزالة والتي تمت تحت إشراف الوحدة المحلية ومسئول لجنة الازالات ومركز شرطة مغاغة، مشيرًا إلى أن العقار صادر له قرار إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الإزالة، حيث تم عمل كردون أمنى حول العقار وفصل التيار الكهربائي وخط المياه، وذلك في إطار اللوائح والقوانين والكتب الدورية الواردة بخصوص هذا الشأن.

وأوضح رئيس المركز، أنه يتم المتابعة المستمرة لتنفيذ الازالات للعقارات والمنشآت القديمة والآيلة للسقوط والتي صدر لها قرارات إزالة، وذلك حرصًا على الصالح العام من سلامة وأمن المواطنين .
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