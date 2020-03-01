100 ألف سائح.. محافظة قنا تكشف أعداد زوار معبد دندرة.. فيديو

قال أيمن هندى، مدير عام آثار محافظة قنا، إن المحافظة تمتلك 7 أديرة أثرية متنوعة فى نقادة ترجع للعصور القبطية.





وكشف أيمن هندى، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عن زيارة 100 ألف سائح لمعبد دندرة سنويا فى محافظة قنا، وذلك بمعدل 300 سائح يوميا.





وأضاف أن محافظة قنا مرت بعصور مختلفة مروروا بالمساجد العامرية فى قوص وبهجورة.





وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت بعثات مصرية خالصة للبحث عن الآثار، خاصة أن وزارة الآثار تعكف حاليا على تعلم الحفائر وتولى المهمة للبعثات المصرية دون سواها.



