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حوادث

مباحث القاهرة تضبط لصين يسرقان اللوحات الإرشادية بالدائرى

الأحد 01/مارس/2020 - 01:01 م
اللوحات الارشادية
اللوحات الارشادية
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كتب محمد صبري
نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى ضبط لصين يسرقان اللوحات المعدنية من الطريق الدائرى ناحية الشروق.



وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وفى أثناء مرور ضابط المباحث المعين بالقول الأمني أعلى الطريق الدائري ـ دائرة قسم شرطة الشروق تمكنوا من ضبط عاملين حال استقلالهما دراجة بخارية " تروسيكل " بدون لوحات معدنية وبحوزتهما عدد 2 لوحة معدنية( إحداها إرشادية للطرق ، والأُخرى بطول 2 × 2.50 متر مدون عليها " السويس، الرحاب ، مدينتي " ) وعدد 2 أعمدة حديدية بطول 3.50 متر  وجاكوش .

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقتها من الطريق الدائري ـ دائرة قسم شرطة الشروق باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق وجار تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخري.
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