الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب: نقوم بدور توعوي كبير في مواجهة فيروس كورونا المستجد

قال الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الدكتور أسامة رسلان، إن الاتحاد يقوم بدرو توعوي في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتعريف صحيح بالمشكلة وأبعادها، وتدريب الأطباء على كيفية محاربة الفيروس، وكيفية تشخيص الفيروس و الوقاية منه، لافتا إلى أن الدور التنفيذي في مواجهة الفيروس يرجع إلى وزارة الصحة.





وأوضح رسلان - خلال حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الاتحاد يحاول توفير كل المعلومات اللازمة حول الفيروس حتى يستفيد منها كل فرد و يحاول أن يقي نفسه من الإصابة بالفيروس.. مشيرا إلى أن الاتحاد أقام يوما علميا حول فيروس كورونا تحت عنوان "فيروس كورونا بين التهوين و التهويل".





في سياق آخر، قال الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب إن الاتحاد عمل خلال العام الماضي على عدة محاور من خلال عدد من المعاهد والمراكز الصحية والطبية سواء داخل مصر أو خارجها، لافتا إلى أن من بينها المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة (معتمد) والذي قام بتخريج 18 دفعة بالدبلومات والشهادات المهنية بمصر والسودان، وأقام 22 دورة تدريبية وورشة عمل ويوم علمي بإجمالي حضور 889 طبيبا، كما شارك المعهد في ثلاث مؤتمرات علمية كبرى، كذلك المركز العربي للجودة وتأهيل المستشفيات للاعتماد (أرقى) والذي أقام 6 دورات تدريبية وورشة عمل بإجمالي حضور 219 طبيبا، كما شارك في تأهيل 3 مستشفيات كبرى للاعتماد.





وأضاف أن المركز العربي للتوعية الصحية (وعي) كان من بين المراكز التي عمل الاتحاد من خلالها؛ حيث نظم المركز خلال 2019م أكثر من 30 نشاطا توعويا (دورات تدريبية – حملات توعوية – ورش عمل - ندوات تثقيفية) لأكثر من 50 ألف مستفيد، بالإضافة إلى الهيئة العربية لاعتماد البرامج المهنية والتي اعتمدت الهيئة خلال عام (2019 ) 7 مؤتمرات علمية متخصصة محلية ودولية ، بالاضافة إلى لجنة الإغاثة والطوارئ والتي عملت في عدد من الدول منها مصر والتي استفاد منها 5607 مستفيدين من العيادات والقوافل الطبية، و الصومال (ما يقرب من 300 ألف مستفيد من الخدمات الطبية + 985 عملية جراحية)، فضلا عن إقامة 15 دورة تدريبية وورشة عمل لما يقرب من 2500 من الأطباء والتمريض والصيادلة بالمستشفى المصري بالصومال.





وأضاف أن هناك أيضا المركز العربي لمكافحة العمي (إبصار) والذي استطاع خلال 2019 فحص وعلاج 4600 مريض رمد وإجراء 550 عملية مياه بيضاء بكل من ليبيريا - جنوب أفريقيا - الكاميرون – بنين، كذلك مراكز (معاك) لرعاية الطفل والتي أقامت 23 دورة وورشة عمل بإجمالي 250 مستفيدا من المتخصصين في مجال التربية الخاصة و183 نشاط وفعالية بإجمالي 1194 مستفيدا في القاهرة – الإسكندرية – أسوان – الفيوم – الوادي الجديد – العريش.





وتابع رسلان أن اتحاد الأطباء العرب يسعى خلال الفترة المقبلة إلى تفعيل التعاون ويمثله معهد معتمد من جهة، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية الذي يترأسه الدكتور عمر الرواس من جهة ثانية؛ من أجل تطوير المنظومة الصحية العربية، والتعاون مع "البورد العربي" في تقديم برامج مهنية في تخصصات غير تقليدية يحتاج إليها الأطباء العرب والمجتمع.



