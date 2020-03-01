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مرأة

هنتغدى إيه النهاردة .. طاجن النجرسكو مع البانيه المشوي

الأحد 01/مارس/2020 - 02:11 م
صدى البلد
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رشا عوني
تعد وجبة الغداء من الوجبات التى تحرص ربات المنزل على التغيير بشكل دائم فيها، وتحتاج أجسام الأطفال إلى التنويع في الأكلات خاصة في السن الصغير لاستكمال النمو وتقوية العظام، لذا يحتاج جسم الطفل إلى المزيد من الأكلات والأطباق الصحية الشهية، وكذلك الكبار أيضًا.

إليك طريقة عمل النجرسكو مع البانيه المشوي .. 

أولًا النجرسكو : 
مدة التحضير : ساعة
الكمية : تكفي لـ 4 أفراد

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مكونات النجرسكو :
كيس مكرونة بنا
ربع كيلو بانيه 
بصلة مفرومة 
ملح وفلفل
كوب جبن موتزاريلا
زيتون اسود أو اخضر

مكونات البشاميل :
نصف كيلو حليب
2 ملعقة دقيق
مكعب مرقة
2 ملعقة زبدة

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طريقة عمل النجرسكو : 
اسلقي المكرونة في ماء مغلي على النار
قطعي البانيه لشرائح صغيرة مثل الشاورما
ضعي وعاء على النار وضعي 2 ملعقة زبدة
ضيفي البصل المفروم ثم ضيفي شرائح الدجاج المقطعة
شوحي الدجاج مع البصل وضيفي الملح والفلفل الاسود
بعد أن تنضج اتركيها جانبًا مع المكرونة المسلوقة حتى إعداد البشاميل 

طريقة عمل البشاميل : 
اغلي الحليب واتركيه جانبًا
في وعاء على النار ضيفي الزبدة ثم ضيفي 2 ملعقة دقيقة
قلبي الدقيق لمدة ثواني ثم ضيفي مكعب مرقة
اسكبي الحليب على الدقيق تدريجيًا 
استمري في التقليب حتى تحصلي على القوام الذي تريدينه

ضعي ملعقة زبدة في الطاجن ثم ضعي طبقة من المكرونة المسلوقة
ضعي خليط الدجاج على المكرونة مع شرائح الزيتون
ضيفي بقية كمية المكرونة 
ضيفي البشاميل ووزعيه بالكامل على الطاجن
ضيفي الجبن الموتزاريلا على سطح الطاجن
ادخليها الفرن لمدة 20 دقيقة . 

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ثانيا البانيه المشوى : 

طريقة تحضير البانيه المشوي :

اغسلي البانيه جيدًا واتركيه في وعاء به تتبيلة مكونة من بصل مبشور وخل وليمون و فلفل أسود
اتركي البانيه في التتبيلة ساعتين
امسحي وعاء الشوي بملعقة زيت
ضعي شرائح البانيه المشوي على الجريل واشويها على النار أو في الفرن.
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