هنتغدى إيه النهاردة .. طاجن النجرسكو مع البانيه المشوي

ثانيا البانيه المشوى :

طريقة تحضير البانيه المشوي :





اغسلي البانيه جيدًا واتركيه في وعاء به تتبيلة مكونة من بصل مبشور وخل وليمون و فلفل أسود

اتركي البانيه في التتبيلة ساعتين

امسحي وعاء الشوي بملعقة زيت

ضعي شرائح البانيه المشوي على الجريل واشويها على النار أو في الفرن.