كورونا صداع في رأس النجوم.. رامي إمام يسخر من إصابة الزعيم بالفيروس.. وجاكي شان ينفي حجزه بالحجر الصحي

كورونا صداع في رأس النجوم:

رامي إمام يسخر من إصابة الزعيم بالفيروس

جاكي شان ينفي حجزه بالحجر الصحي









حالة هلع كبيرة انتابت العالم بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح عددا كبيرا من الدول، وراح ضحيته أعداد كبيرة، وما زالت الأبحاث جارية حول عقار يقضي على هذا الوباء المتفشي، والأمر طال مؤخرًا عدد نجوم الفن، ما جعل الفيروس الجديد «كورونا» بمثابة صداع في رأس هؤلاء النجوم.





ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي، كيف نال فيروس كورونا من حياة نجوم الفن.





إصابة عادل إمام بفيروس كورونا

طالت الزعيم عادل إمام شائعات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا، وذلك بعدما خرج ابنه المخرج رامي إمام، وقال إن الزعيم يعاني من دور برد شديد ألزمه الفراش، ونفى إصابته بكورونا بشكل ساخر، الأمر الذي أحدث لبسا لدى البعض ورددوا شائعات حول إصابة زعيم الكوميديا بالفيروس الفتاك، ما جعل الأسرة تنفي وتستنكر في تصريحات عدة.





تصرف جورج وسوف

نشر الإعلامي اللبناني نيشان، صورة من عزاء والدة الفنان جورج وسوف، والذى أقيم مساء أمس، السبت 29 فبراير.





ولفت الأنظار في العزاء اللافتة التي وضعها «وسوف»، أمام بوابة العزاء مكتوب عليها: «عذرا حفاظا على سلامة الجميع يرجى عدم التقبيل، التوقيع كورونا».





جاكي شان

كشف النجم العالمي جاكي شان عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا ووضعه في الحجر الصحى، وذلك بعد أن شوهد مع ضابط في هونج كونج.





وأصدر جاكي شان بيانا يوضح فيه الحقيقة الكاملة قائلا: "أولا، أود اغتنام الفرصة لقول (شكرا) لكل من اهتم، أنا في صحة جيدة جدا وآمن، ولم أخضع للحجر الصحي".





وتابع جاكي شان قائلا: "لقد تلقيت العديد من الرسائل من الأصدقاء يسألون إذا كنت بخير، حبكم وقلقكم أثلج صدري، لقد تلقيت أيضا بعض الهدايا الخاصة جدا من المحبين في جميع أنحاء العالم خلال هذا الوقت الصعب جدا، شكرا على الكمامات، تفكيركم بي وصلني، لقد طلبت من طاقمي أن يجمع تبرعاتكم ويهبها عبر المنظمات الرسمية، لمن يحتاجها فعليا".





وقد نقلت وكالة الأنباء الروسية الخبر وأوضحت أن جاكي شان كان بالقرب من الموقع الذي شوهد به والذى انتشرت به العدوى.





عبد الله بوشهري

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مقطع فيديو للفنان الكويتي/ الإيراني، عبد الله بوشهري، يظهر فيه داخل الحجر الصحي في دولة الكويت، بعد الأنباء التي ترددت حول إصابته بفيروس كورونا، كأول فنان عربي يُصاب بهذا المرض.





وظهر عبد الله بوشهري في الفيديو يوجه الشكر إلى كل من قام بالسؤال عنه في فترة غيابه، لا سيما بعد الشائعات الأخيرة التي ترددت حوله، وحرص على الرد عليها تباعًا في الفيديو، مشيرًا إلى أن الشائعة الأولى التي جعلته ينشر فيديو عبر السوشيال ميديا هي شائعة إصابته بفيروس كورونا.





وقال بوشهري، خلال الفيديو، إنه خضع للفحوصات الطبية، ولا يوجد لديه أي من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وأنه استكمل الفحوصات الطبية، وتأكد تمامًا من عدم إصابته بالمرض الفتاك.





يأتي ذلك بعد الأخبار التي ترددت حول دخول عبد الله بوشهري، إلى الحجر الصحي في الكويت بعد عودته من إيران، وأشارت الأخبار إلى أن فيروس كورونا الجديد تفشى في جسد الفنان خلال الأيام الماضية.