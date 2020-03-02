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الشرقية علي موعد مع أكبر حدث للسياحة الرياضية.. مهرجان الهجن تنشيط واستثمار.. والمحافظ مضمار مقام علي مساحة 50 فدانا ومشاركة 1000 هجين عربي

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:01 ص
الشرقية علي موعد
الشرقية علي موعد مع أكبر حدث للسياحة الرياضية
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محمد الطحاوي

  • الشرقية تعلن انتهاء التجهيزات لإطلاق مهرجان الهجن العربي
  • مضمار علي مساحة 50 فدانا محيط 10 كيلو متر
  • مشاركة 1000 هجين عربي
  • وفود من الدول العربية للمشاركة في المهرجان



تستعد محافظة الشرقية لإطلاق مهرجان الهجن العربي، اليوم الاثنين، والذي تعتبره محافظة الشرقية حدثا رياضيا وسياحيا هاما وحيويا كونه جاذبا لمئات المهتمين برياضة الهجن من مختلف المحافظات والدول العربية.


وأعلنت محافظة الشرقية أنه تم الإنتهاء من كافة الإستعدادات اللازمة لإستضافة المهرجان بأرض صحراء بلبيس علي طريق بلييس العاشر من رمضان بمساحة 50 فدان ، وعلي مضمار تم إعداده خصيصا بمحيط 10كم لإستقبال الهجن ذات الاصول العربية لتتباري وتتنافس في المهرجان.

 

وأوضح المحافظ أهمية استثمار سباقات الهجن ورياضاته المختلفة لدعم السياحة الصحراوية والرياضية والتي تجذب أعدادا كبيرة من السائحين علي الصعيدين المحلي واﻷجنبي من خلال إقامة وتنظيم مهرجانات الهجن بمشاركة المحبين والهواة من أبناء القبائل العربية (اﻹحيوات - الحويكات - العيايدة - الترابين – المعازة -المزينة – القرارشة - السواركة – بلي - الفوايدة)، مؤكدا أنه من المتوقع مشاركة ١٠٠٠ من الهجين ذات الأصول العربية المملوكة للقبائل البدوية المنتشرة في الشرقية ومختلف محافظات الجمهورية وعدد من الدول العربية (المملكة العربية السعودية - الأردن - الكويت - ليبيا - تونس) لتشارك الهجن وتتنافس في المهرجان لحصد جوائز عينية وهدايا تذكارية.

 

وأكد المحافظ أن الشرقية ينتشر بين ربوعها الكثير من القبائل البدوية التي تربي وتنتج أعدادا كبيرة في الهجن ذات اﻷصول العربية، لذلك تم التفكير في توظيف واستثمار سباقات الهجن ورياضاته المختلفة لدعم صناعة السياحة الصحراوية والرياضية التي تجذب أعدادًا كبيرة من السائحين على الصعيدين المحلي والأجنبي عن طريق إقامة مهرجان الهجن بمشاركة المحبين والهواة من أبناء القبائل البدوية.

 

وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر إضافة فقرات جديدة للمهرجان حيث سيتم إقامة سهرة بدوية، وأمسية شعرية يقدم من خلالها أفراد القبائل والعشائر البدوية من الشرقية ومن مختلف المحافظات، بالإضافة إلى الضيوف القادمين من مختلف الدول العربية، والأغانى والرقصات والأهازيج والشعر التى تمثل تراثا عربيا أصيلا.

الشرقية علي موعد مع أكبر حدث للسياحة الرياضية.. مهرجان الهجن تنشيط واستثمار.. والمحافظ مضمار مقام علي مساحة 50 فدانا ومشاركة 1000 هجين عربي
الشرقية علي موعد مع أكبر حدث للسياحة الرياضية.. مهرجان الهجن تنشيط واستثمار.. والمحافظ مضمار مقام علي مساحة 50 فدانا ومشاركة 1000 هجين عربي
الشرقية علي موعد مع أكبر حدث للسياحة الرياضية.. مهرجان الهجن تنشيط واستثمار.. والمحافظ مضمار مقام علي مساحة 50 فدانا ومشاركة 1000 هجين عربي
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