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فيديوجراف.. أزمة كمامات في الكويت.. ومطاردات للصيدليات

الأحد 01/مارس/2020 - 06:01 م
كمامات الكويت
كمامات الكويت
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إسلام عبد الهادي
فيروس كورونا في الكويت ظهر عدد من المصابين به، وصلت أعدادهم إلى 45 مصابا، مع احتمال ارتفاع أعداد المصابين خاصة من القادمين من الخارج.

ظهور إصابات كورونا في الكويت، أصاب المواطنين بحالة من الخوف، ما دفعهم نحو اتباع إجراءات وقائية، كان من بينها ارتداء الماسكات الطبية أو الكمامات الطبية.

إقبال الكويتيين على الكمامات الطبية أدى إلى انخفاض المعروض منها، إلى جانب استغلال بعض الصيدليات في الكويت للطلب على الكمامات، وقاموا برفع أسعار الكمامات في الكويت ما تسبب في حالة من الغضب بين المواطنين.

من خلال الفيديوجراف التالي تعرف على أسعار الكمامات في الكويت، وكيف تصرفت الحكومة الكويتية مع أزمة الكمامات.
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