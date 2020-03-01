متلبسين بـ 700 جرام حشيش.. سقوط تاجري مخدرات قبل ترويج سمومهما في القاهرة

تمكنت قوة من ادارة مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 700 جرام ومبلغ مالي 3805 جنيهات وهاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما تمكنوا أيضا من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت 560 جرامًا ومبلغ مالي 1260 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحررت المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة.