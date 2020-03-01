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ثقافة

افتتاح معرض الكتاب الثلاثين بجامعة قناة السويس.. صور

الأحد 01/مارس/2020 - 01:47 م
افتتاح معرض الكتاب
افتتاح معرض الكتاب الثلاثين بجامعة قناة السويس
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انجي هيبة
افتتحت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، اليوم، الأحد، معرض الجامعة للكتاب في نسخته الثلاثين، ويستمر لعشرة أيام، ببهو مبنى الأنشطة الطلابية بالجامعة، وبمشاركة عدد من دور النشر.

ويقام على هامش المعرض مجموعة من الأمسيات والندوات الثقافية والأدبية منها الندوة الأدبية (في بلاط الصحافة والأدب، محطات في حياة عزت القمحاوي)، يديرها الدكتور جمال زاهر الأستاذ بكلية الآداب ومدير مركز المخطوطات والوثائق، وذلك بمسرح رعاية الشباب يوم الأربعاء القادم 4 مارس الجاري.

رافق رئيس الجامعة في جولتها، الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، وبحضور عمداء ووكلاء الكليات، وأمناء الجامعة المساعدين.
افتتاح معرض الكتاب الثلاثين بجامعة قناة السويس.. صور
افتتاح معرض الكتاب الثلاثين بجامعة قناة السويس.. صور
افتتاح معرض الكتاب الثلاثين بجامعة قناة السويس.. صور
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