شاهد.. تركيا تمنح آلاف اللاجئين الضوء الأخضرًا للعبور إلى أوروبا

عرضت فضائية "سكاي نيوز"، تقريرا عن استغلال تركيا للاجئين السوريين من أجل الضغط على أوروبا، لاعتقاد أردوغان أنه بهذه الطريقة سوف يحقق مطالبه.





وأشارت "سكاى نيوز"، إلى أن آلاف اللاجئين في تركيا تدفقوا إلى الحدود مع اليونان، فيما استقل آخرون قوارب للوصول إلى الجزر اليونانية، بعد رفع أنقرة القيود على وصولهم نحو أوروبا.





وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لا يمكنها تحمل موجة جديدة من اللاجئين.



