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أخبار العالم

روسيا تنفي إسقاط طائرة تابعة لقواتها الجوية في إدلب السورية

الأحد 01/مارس/2020 - 01:38 م
صدى البلد
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أ ش أ
نفت وزارة الدفاع الروسية ما أوردته تقارير صحفية بشأن إسقاط طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الجوية الروسية في سماء "إدلب "السورية، واصفة هذه التقارير بـ"الكاذبة".
 
وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم /الأحد/ - أن المعلومات التي تستند إلى مواقع إلكترونية للمسلحين ، وتزعم إسقاط طائرة من طراز "سو - 24" تابعة للقوات الروسية بنظام دفاع جوي محمول في أجواء منطقة "إدلب " لخفض التصعيد غير صحيحة و"كاذبة"، مضيفة أن الطائرات الحربية الروسية في سوريا تنفذ مهامها كالمعتاد.

وكانت ( دمشق ) قد نفت - من جانبها - إسقاط طائرة حربية سورية اليوم / الأحد / على يد المسلحين في "إدلب" ، مؤكدة أن ما تم إسقاطه هو طائرة "مسيرة" تركية - بدون طيار - دخلت الأجواء السورية.
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