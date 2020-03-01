الفريق أسامة ربيع يصدر قرارا بتعيين متحدث رسمي جديد لهيئة قناة السويس

أصدر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قرارًا إداريًا رقم 146 لسنة 2020 بتكليف الأستاذ جورج صفوت صبحي نيقولا بمهام المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس.









يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين الكوادر الشابة بتقلد المناصب الإدارية العليا، لضخ دماء جديدة في الهيكل الإداري للدولة.









وتتضمن مهام المتحدث الرسمي الرد على استفسارات جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام بخصوص أي معلومات أو بيانات أو أحداث تتعلق بالهيئة والوحدات التابعة لها.



