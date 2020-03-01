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توك شو

بعد إنجابهما 4 أبناء.. جونسون وصديقته يقرران الزواج.. فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 01:43 م
بوريس جونسون وصديقته
بوريس جونسون وصديقته يقرران الزواج
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فرح علاء الخولي

عرضت فضائية "يورونيوز"، فيديو يكشف أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وصديقته ينتظران مولودا وسيتزوجان بداية الصيف.


وأعلن رئيس الوزراء البريطاني وصديقته كاري سيموندز أمس، السبت، أنهما ينتظران مولودا وأنهما سيتزوجان.


وقال ناطق باسمهما: "يسر رئيس الوزراء والآنسة سيموندز إعلان خطوبتهما وأنهما ينتظران ولادة طفل في بداية الصيف".

 

وانفصل بوريس جونسون البالغ من العمر 55 عاما عن زوجته في العام 2018 بعد 26 عاما من الزواج، وبدأ يظهر بشكل علني برفقة كاري سيموندز البالغة من العمر 31 عاما في أوائل العام 2019.


وسيكون جونسون، الذي تولى منصبه الصيف الماضي وحقق انتصارا ساحقا في الانتخابات التشريعية في ديسمبر، أول رئيس حكومة يتزوج وهو في منصبه منذ 250 عاما.


 كما أن جونسون وصديقته هما أول زوج يعيش من دون زواج في داونينغ ستريت، المقر الرسمي لرئيس الوزراء في لندن.


وبقيت كاري سيموندز، مستشارة الاتصالات السابقة في حزب المحافظين، بعيدة عن الإعلام منذ انتقالها إلى داوننغ ستريت.


وعملت في السابق ضمن حملة إعادة انتخاب بوريس جونسون لمنصب رئيس بلدية لندن في العام 2012، ولدى جونسون أربعة أولاد من زوجته الثانية مارينا ويلر، كما تفيد الصحافة البريطانية بأن لديه ولدا خامسا من علاقة غير شرعية.

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