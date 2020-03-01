بعد استفزاز كورتوا.. تعرف على أرقام ميسي أمام ريال مدريد

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة من العيار الثقيل، اليوم، الأحد، بين ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب سانتياجو برنابيو، في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإسباني.

ريال مدريد ضد برشلونة:





ويسعى ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لمصالحة جماهيره الغاضبة، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد النتائج السيئة في الفترة الأخيرة، وفقدان صدارة الليجا.





وخسر ريال مدريد أمام ليفانتي بهدف دون رد، في الجولة الماضية بالدوري الإسباني، وأمام مانشستر سيتي، بدوري أبطال أوروبا.





في المقابل يطمح فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في خطف الثلاث نقاط من ريال مدريد، وتوسيع الفارق مع الميرنجي إلى 5 نقاط.





استفزاز كروتوا:





أثار البلجيكي تيبو كورتوا الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما صرح بأن ليونيل ميسي مثله مثل أي لاعب في ليفانتي أو سيلتا فيجو، وأنه ليس لديه أي تخوف منه، في مباراة الكلاسيو:





أرقام ميسي أمام ريال مدريد:





وفي حال مشاركة ميسي أمام ريال مدريد في لقاء الليلة، سيصبح الأكثر مشاركة في تاريخ برشلونة أمام ريال مدريد بـ 43 مباراة متخطيا تشافي هبرنانديز مدرب السد القطري الحالي، صاحب الـ 42 لقاء، كما سيصبح البرغوت الأرجنتيني ثاني أكثر اللاعبيين مشاركة في تاريخ الكلاسيكو خلف سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد الحالي الذي سخوض مباراته الـ 44، الليلة.





ويعد ميسي الهداف التاريخي للكلاسيكو برصيد 26 هدفا، بفارق 8 أهداف عن كريسيتانو رونالدو، صاحب المركز الثاني.





وسجل ميسي 9 أهداف في شباك كورتوا بواقع 6 أهداف عندما كان الحارس البلجيكي لاعبا في أتلتيكو مدريد، و 3 أهداف خلال فترته مع تشيلسي.





ولم يسجل ميسي أي هدفا في شباك كورتا كحارس لريال مدريد، حيث خاض أمام ثلاث مباريات، حيث يستطيع خلالهما هز شباكه.