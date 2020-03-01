شاهد.. ترامب مستعد لمساعدة الإيرانيين في مواجهة فيروس كورونا بشرط

عرضت فضائية "يورو نيوز"، فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعلن فيه استعداده لمساعدة الإيرانيين في مواجهة فيروس كورونا، إذا طلبوا ذلك.





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، السبت، أنه مستعد لمساعدة الإيرانيين في مواجهة فيروس كورونا المستجد إذا طلبوا ذلك.





وقال ترامب، في الاجتماع السنوي الكبير للمحافظين في ضاحية واشنطن: "إذا كنا نستطيع مساعدة الإيرانيين في هذه المسألة، فنحن على استعداد بالتأكيد للقيام بذلك الشيء الوحيد الذي يتعين عليهم القيام به هو طلب ذلك. سيكون لنا اختصاصيون رائعون هناك".

وانتشر الفيروس حتى الآن في 61 دولة، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى رفع تقييم الخطر إلى أعلى مستوى. وذكرت وزارة الصحة الإيرانية السبت أن هناك تسع وفيات جديدة في البلاد، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 43.





وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أبلغت إيران رسميًا باستعداد الولايات المتحدة للمساعدة عبر طرق غير محددة، من خلال رسالة تم إرسالها عبر سويسرا التي تمثل المصالح الأمريكية في طهران.