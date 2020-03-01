شاهد.. توقعات الجماهير لمباراة الزمالك والترجى فى رادس

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، مباراة من العيار الثقيل بين نادى الزمالك والترجي فى إياب دور ال8 بدورى أبطال أفريقيا على ملعب رادس بتونس.





قامت عدسة " صدى البلد " برصد توقعات المواطنين حول مباراة القلعة البيضاء والترجع فى مباراة العودة.





قال " محمد حسين " أحد المواطنين: إن نادى الزمالك سيفوز بهدفين مقابل لا شىء وسوف يقوم اللاعب بن شرقى بإحراز الأهداف.





أضاف " أحمد جمال " أحد المواطنين: سيفوز نادى الزمالك بثلاث أهداف مقابل هدف واحد وستكون مباراة من العيار الثقيل.









وتابع " إبراهيم عصام " قائلا: إن الزمالك سيحاول تقديم أفضل ما لديه ليواصل الفوز بعد حصوله على السوبر المصرى.





ولكن جمهور الزمالك كان لهم رأي آخر، حيث توقع رحيم حسن, بتعادل نادى الزمالك مع نادى الترجي وبالرغم من ذلك سوف تصعد القلعة البيضاء.





فيما أكد "كريم عادل " أحد المواطنين، أن اللقاء سيكون عظيما ومتوقعا فوز نادى الترجي بهدفين مقابل هدف وحيد للزمالك.