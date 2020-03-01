طارق الشناوي يكشف مشاركة الأفلام العربية في مهرجان برلين.. فيديو

قال الناقد الفني، طارق الشناوي، إن مشاركة العرب في مهرجان برلين السينمائي شيء مهم جدًا يدل على تطور الأعمال الفنية العربية سواء على مستوى الدراما أو السينما.





وتابع طارق الشناوي، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، الذي يذاع على قناة Mbc masr 2، أن لجنة التحكيم في مهرجان برلين لجنة عالمية تضم محكمين من مختلف الجنسيات ومن مختلف الإبداعات، فهي لجنة "تكنوقراط".





وأضاف طارق الشناوي، أن لجنة التحكيم بمهرجان برلين تضم مخرجة عربية كأحد أعضائه، وإن لم تشارك الأعمال المصرية في المسابقة الخاصة بمهرجان برلين، ولكن كان أعمال من دول عربية أخرى منها لبنان والجزائر.





وأوضح أن الفيلم الجزائري المشارك في مهرجان برلين وهو فيلم "نرجس" الذي يحصر فترة الثورة منذ العام الماضي حتى عزل الرئيس بوتفليقة وهذا من خلال ثورجية واسم الفيلم "نرجس"، وهو واحد من الأفلام العربية المهمة جدًا.