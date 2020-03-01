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تعليم

محافظ القليوبية يدشن مبادرة أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلبة المدارس

الأحد 01/مارس/2020 - 03:03 م
مبادرة أمراض السمنة
مبادرة أمراض السمنة والتقزم والأنيميا
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إبراهيم الهوارى

دشن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مبادرة رئيس الجمهورية "أطفال اليوم قادة الغد" للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة بمدرسة كفر منصور الإبتدائية المشتركة بكفر شكر.


وقال الدكتور حمدي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إن الهدف من المبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لجميع طلاب مدارس المرحلة الابتدائية مشيرا الى أن المبادرة تتم في 7 إدارات صحية وهى" بنها - كفر شكر - طوخ - قليوب – شبين القناطر والقناطر الخيرية والخانكة ".


وأشار الطباخ إلى أن الحملة تستهدف الكشف على 436443 طالب وطالبة في 609 مدرسة على مستوى المحافظة، مضيفا أنه تم تدريب 190 فرقة للمشاركة في إجراء الكشف الطبي عن الطلاب.
محافظ القليوبية يدشن مبادرة أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلبة المدارس
محافظ القليوبية يدشن مبادرة أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلبة المدارس
محافظ القليوبية يدشن مبادرة أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلبة المدارس
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