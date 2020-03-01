محافظ القليوبية يدشن مبادرة أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلبة المدارس

دشن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مبادرة رئيس الجمهورية "أطفال اليوم قادة الغد" للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة بمدرسة كفر منصور الإبتدائية المشتركة بكفر شكر.





وقال الدكتور حمدي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إن الهدف من المبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لجميع طلاب مدارس المرحلة الابتدائية مشيرا الى أن المبادرة تتم في 7 إدارات صحية وهى" بنها - كفر شكر - طوخ - قليوب – شبين القناطر والقناطر الخيرية والخانكة ".



