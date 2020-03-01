وزير التعليم العالي: العالم تغير كثيرا والتكنولوجيا بسطت العلوم

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الأحد، فعاليات شهر العلوم المصري والذى تنظمه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا للعام السابع على التوالي، بحضور د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. نادية زخاري، ود. فنيس جودة وزيرتي البحث العلمي السابقتين، ود. إيهاب عبدالرحمن الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعالم الآثار المصري الكبير د. زاهي حواس، ولفيف من أساتذة الجامعات وطلاب المدارس وأولياء الأمور، وذلك بمسرح السلام.





وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية إقامة شهر العلوم المصري الذي يقام للعام السابع على التوالي، فى إطار رؤية مصر نحو التنمية المستدامة 2030، في نشر العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرا إلى أن العالم تغير كثيرا، ويتيح حاليا وسائل تكنولوجية تساعد على تبسيط العلوم.



