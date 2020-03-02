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برلمان

نائب: البرلمان يصوت نهائيا على قانون الإسكان فى الجلسة العامة الأسبوع المقبل

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن البرلمان انتهى من مناقشة قانون الإسكان، ومن المقرر أن يتم التصويت عليه بشكل نهائى خلال الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع المقبل.

وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون الإسكان يعتبر من أهم القوانين التى سيصدرها البرلمان خلال دور الإنعقاد الحالى ، نظرا لأنه يهم قطاع العاملين فى المقاولات والبناء.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس التي انعقدت الثلاثاء الماضى، وأعلن انعقاد الجلسة القادمة ظهر يوم الأحد الموافق  8 من شهر مارس المقبل.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضى الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، من حيث المبدأ، ومناقشة 18 مادة منه، وافق على 17 منها، وأجل حسم مادة لمزيد من الدراسة، على أن يستكمل المجلس المناقشات في مواد مشروع القانون في وقت لاحق.

كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضى على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، في مجموعه، وأحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة، وأرجأ الموافقة النهائية.
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