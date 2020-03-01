مدير منظومة الشكاوى يعرض على رئيس الوزراء عدداً من الحالات التي تم علاجها

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تعامل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، مع الحالات الطبية التي رصدتها خلال شهر يناير 2020، وذلك خلال تقرير تلقاه من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.





وعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، جانبًا من الحالات التي تم التعامل معها خلال شهر فبراير 2020، والتي تضمنت:

استقبال شكوى من المواطن (ع. ع. م) مفادها ادعاء وجود حالتي اشتباه بالإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وهما (م. ا. ص) وشقيقه (أ. ا. ص) والمقيمان بإحدى القرى التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، متهمًا ذويهما بالتكتم على الأمر خوفًا من خضوعهما لإجراءات الحجر الصحي مما يشعره بالقلق، وعلى الفور تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان وفحص الشكوى، وتبين عدم صحتها حيث أوضحت الوزارة انه تم توقيع الكشف الطبي على الشقيقين محل الشكوى بواسطة طاقم الطب الوقائي بالإدارة الصحية بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وتبين سلامتهما ومباشرة أعمالهما اليومية بصورة طبيعية، كما ثبت سلبية نتائج التحاليل لكل منهما.

وكذا استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعانى نجله (ك.ن.ا.) عمره 8 سنوات من كسر بقاع الجمجمة وكسور متعددة في الضلوع، ونزيف بجذع المخ، وتدهور شديد بدرجة الوعى اثر سقوطه من علو ومتواجد بطوارئ احد المستشفيات الحكومية غير المتوافر بها سرير رعاية مركزة بجهاز تنفس صناعي ويحتاج حجزه بأحد المستشفيات الحكومية المتخصصة. فتم التنسيق مع الدكتورة سامية عبده، نائب مدير مستشفى الدمرداش، والدكتور عمرو رشيد، نائب رئيس هيئة الإسعاف، لنقل وحجز الطفل برعاية الأطفال وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لاستقرار الحالة الصحية للطفل.





وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، أنه تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الغربية تعانى زوجته (م.ع.م) عمرها 38 عامًا من قصور بوظائف القلب والكلى والكبد وعدم انتظام العلامات الحيوية للجسم وتحتاج إلى تغيير صمامين رئيسيين بالقلب وهى موجودة بأحد المستشفيات الخاصة وغير قادرة على النفقات لإجراء التدخل الجراحي ويحتاج تحويلها إلى مستشفى حكومي متخصص لإجراء التدخل الجراحي.. فتم التنسيق مع الدكتور سامح سمير أستاذ جراحة القلب بمستشفى القصر العيني بطنطا والدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة لشمول نفقاتها وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريضة برعاية القلب وإجراء التدخل الجراحي بنجاح واستقرار الحالة الصحية لها.