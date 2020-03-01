وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث

التقى صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالسيد كلاوس شيرمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وبحضور المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث.





تناول اللقاء مناقشة دعم اللعبة وتطويرها، وزيادة عدد ممارسيها، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية لدى اللاعبين المصريين بجميع أعمارهم في مختلف بطولات الاتحاد الدولي للخماسي الحديث.





وفي المقابل أثنى رئيس الاتحاد الدولي للخماسي، على نجاح مصر في تنظيم بطولة كأس العالم لرجال الخماسي الحديث، والتي أقيمت على ملاعب نادي بلاتينيوم بالتجمع الخامس وتنتهي منافساتها اليوم، بمشاركة 40 دولة، مؤكدا على قدرة مصر الكبيرة في استضافة أي فعاليات عالمية تجعلها واحدة من بين دول العالم جذبا لتلك البطولات.





وسوف تقام اليوم نهائيات منافسات المختلط للبطولة ويشارك فيها المنتخب بفريقين من 4 لاعبين.





وتختتم اليوم منافسات بطولة العالم وقد حقق الناشئ المصرى مهند شعبان المركز الثامن برصيد 1432 نقطة، وجاء البطل الأوليمبى أحمد أسامة الجندى فى المركز الـ 13 برصيد 1418 نقطة ، فيما حل إسلام حامد فى المركز الـ 33 برصيد 1108 .