سعر اليورو يتخطى حاجز الـ 17 جنيها

سعر اليورو مقابل الجنيه .. ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في مصر اليوم 1-3-2020، وسجل في البنك المركزي المصري اليوم 17.02 جنيه للشراء، و 17.16 جنيه للبيع، وفقا لاخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم.





سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم





بلغت سعر اليورو اليوم ارتفاعا أيضا في العديد من البنوك العاملة في مصر، وبلغ سعر اليورو اليوم في بنك مصر إيران للتنمية أعلى سعر صرف لـ عملة اليورو بمقدار 17.14 شراء و 17.34 بيع، أما اليورو اليوم كأقل سعر صرف فجاء في البنك الأهلي المصري وكان فيه سعر عملة اليورو للشراء16.81 جنيه وللبيع 16.69 جنيه.





سعر اليورو مقابل الدولار اليوم





أما سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 1-3-2020 فقد بلغ سعر صرف كل واحد يورو بمقدار 1.10 دولار أمريكي، وفقا لآخر الأرقام المعلنة بشأن أسعار العملات الأجنبية اليوم، ليتعافي سعر اليورو مقابل الدولار اليوم ، بعد أن كان الدولار مقابل اليورو أقل بمقدار 1.7 لكل يورو واحد بختام فبراير الماضي.





سعر اليورو في بنوك مصر اليوم 1-3-2020 :





سعر اليورو في بنك الكويت الوطني 17.10 شراء و17.32 جنيه

سعر اليورو في بنك الأهلي الكويتي 17.07 شراء و17.34 جنيه

سعر اليورو في بنك أبوظبي الإسلامي 17.07 شراء و17.34 جنيه

سعر اليورو في بنك المصري الخليجي 17.07 شراء و17.35 جنيه

سعر اليورو في المصرف المتحد 17.07 شراء و17.34 جنيه

سعر اليورو في بنك عودة 17.07 شراء و17.34 جنيه

سعر اليورو في البنك المصري لتنمية الصادرات 17.07 شراء و17.34 جنيه

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي 17.07 شراء و17.33 جنيه

سعر اليورو في بنك الأهلي المتحد 17.07 شراء و17.33 جنيه

سعر اليورو في بنك الإسكندرية 17.04 شراء و17.33 جنيه

سعر اليورو في بنك البركة 16.87 شراء و17.14 جنيه