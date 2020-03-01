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تعليم

١٥ مارس.. الكاتبة الفرنسية مايليس دو كرنجال في ضيافة ألسن عين شمس

الأحد 01/مارس/2020 - 02:36 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
يحتفل قسم اللغة الفرنسية بالكلية الألسن جامعة عين شمس، بأسبوع الفرانكفونية، تحت رعاية الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، حيث يستضيف الكاتبة الفرنسية مايليس دو كرنجال، خلال ندوة ثقافية بعنوان "قراءه نقديه لاعمال الكاتبة مايليس دو كرنجال و ترجمتها "، وذلك في تمام الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ١٥ من مارس الجاري، بقاعة مؤتمرات الكلية.

وصرحت الدكتورة يمنى صفوت رئيس قسم اللغة الفرنسية بالكلية بأن هذه الندوة تأتي في إطار الاحتفال بأسبوع الفرانكوفونية  حيث يحرص قسم اللغة الفرنسية   على استضافة المبدعين الفرنسيين لمد جسور التواصل بين  دارسي  اللغة و الثقافة الفرنسية في مصر  و فرنسا، كما أن الندوة  ستتناول  قراءه نقديه لاعمال الكاتبة لاكتشاف مصادر الجمال و الإبداع فيها، كذلك سيتم  مناقشة الترجمة الى العربية لاعمال الكاتبة مايليس دو كرنجال.

وأشارت إلى أن مايليس دو كرنجال الآن من أهم الكتاب في فرنسا حيث  حصلت علي العديد من الجوائز و من اهم أعمالها "كورنيش كينيدي" (2008-جائزتا ميديسيس وفيمينا) و"ظهرَ جسرٌ" (2010) و"المنحني الشرقي" (2012). وفي 2014، حصدت روايتها "شفاء الأحياء" عشرة جوائز، و قد صدر لها مؤخرا "عالم في متناول اليد" (2018) وكيرونا (2019).
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