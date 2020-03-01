أنت أقوى من المخدرات في بيت السناري

ينظم بيت السناري، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي مبادرة "أنت أقوى من المخدرات" لمكافحة الإدمان والتوعية بمخاطره، بالاشتراك مع أقسام الموهوبين بإدارات السيدة زينب وعابدين والوايلي وغرب القاهرة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس في تمام الحادية عشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.



وبحسب بيان، الأحد، تركز المبادرة على توعية الأطفال والنشء وخاصة طلاب المدارس بأضرار الإدمان والتدخين، خاصة التدخين السلبي وتجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنون، وكذلك رفع وعى النشء بعدم تقليد من يدخن أو من يتعاطى المخدرات لخطورتها على الصحة، وذلك من خلال تقديم عروض وأنشطة فنية وكراسات تلوين وتوزيع هدايا على الأطفال تحمل رسائل توعوية، وملصقات دعائية لبعض الشخصيات الرياضية الناجحة، وخرائط ذهنية وتوضيحية بأضرار الإدمان على الصحة، وأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال.

وتُعقد فعاليات المبادرة كل ثلاثاء وتستمر لمدة شهر، وتهدف إلى إبراز الآثار السلبية لتعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم، وكذلك إخراج جيل واع قادر على الإبداع والإنتاج، بالإضافة إلى القضاء على الظواهر السلبية في المجتمع مثل ارتفاع معدّل العنف والجهل والجريمة.