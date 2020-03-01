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فن

المؤلف محمد عبدالمعطي لـ صدى البلد: راهنت على نجاح فيلم الفلوس رغم تغيير جلد تامر حسني

الأحد 01/مارس/2020 - 03:04 م
صدى البلد
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شروق حمدى
 قال المؤلف محمد عبدالمعطى إنه سعيد بالعودة للسينما مرة أخرى، وبالنجاح الكبير الذى حققه فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني على المستوى الجماهيري. 

وأضاف محمد عبدالمعطى لـ "صدى البلد": "كنت أراهن على نجاح فيلم "الفلوس" منذ كتابته عام 2012، وعلى الرغم من تغيير جلد تامر حسنى فى الفيلم، وطرحه خارج موسم الصيف والأعياد، إلا أنه حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا على مستوى مصر والوطن العربى. 

كما عبر "عبدالمعطي" عن سعادته بنجاح مسلسل "ختم النمر" الذى يعرض حاليًا، ويحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بتصدره يوميًا مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني ومريهان حسين.
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