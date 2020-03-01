البحوث الإسلامية ومركز الفتوى ينظمان حفلًا لتكريم الفائزين في مسابقة الأزهر الثقافية

نظم مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية حفلًا لتوزيع جوائز مسابقة الأزهر الشريف الثقافية (عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ)، والتي أقيمت برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في كتابي: (دليل الحج والعمرة) و(دليل المضحي)، وشارك فيها الجمهور العام، حيث تم تكريم الفائزين اليوم بمركز الأزهر للمؤتمرات.





تأتي المسابقة في إطار جهود الأزهر الشريف في نشر الثقافة والمعرفة، ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة، التي تعاني انتشار بعض المفاهيم المغلوطة والاستغلال الخاطئ للنصوص الشرعية، بالإضافة إلى الفتاوى الخاطئة التي تصدر من غير المؤهلين، وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي الذي يحترم التعددية الدينية والمذهبية والفكرية، ويدعم التعايش السلمي المشترك بين الشعوب، ويبرز سماحة وإنسانية الإسلام.



