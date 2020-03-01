AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

البحوث الإسلامية ومركز الفتوى ينظمان حفلًا لتكريم الفائزين في مسابقة الأزهر الثقافية

الأحد 01/مارس/2020 - 03:09 م
صدى البلد
Advertisements
محمود ضاحي
نظم مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية حفلًا لتوزيع جوائز مسابقة الأزهر الشريف الثقافية (عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ)، والتي أقيمت برعاية فضيلة الإمام الأكبر  أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في كتابي: (دليل الحج والعمرة) و(دليل المضحي)، وشارك فيها الجمهور العام، حيث تم تكريم الفائزين اليوم بمركز الأزهر للمؤتمرات.

تأتي المسابقة في إطار جهود الأزهر الشريف في نشر الثقافة والمعرفة، ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة، التي تعاني انتشار بعض المفاهيم المغلوطة والاستغلال الخاطئ للنصوص الشرعية، بالإضافة إلى الفتاوى الخاطئة التي تصدر من غير المؤهلين، وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي الذي يحترم التعددية الدينية والمذهبية والفكرية، ويدعم التعايش السلمي المشترك بين الشعوب، ويبرز سماحة وإنسانية الإسلام.

وتهدف تلك المسابقات إلى بناء جيل جديد لديه وعي بكل ما يدور حوله وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة، حيث إن المعرفة هي أساس الحياة، والقراءة هي شعاع النور الذي نرى به الطريق أمامنا بدون أي تشويش أو تضليل، حيث شهدت تلك المسابقة إقبالا كبيرا من جانب الجمهور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جناح الأزهر في معرض الكتاب.. تثقيف ومواجهة للتطرف.. رئيس الوزراء يزوره.. مسابقات ثقافية.. واكتشاف أجمل الأصوات في الإنشاد والابتهالات.. وأولى ندواته حول «التغريب» ومسيرة الشعراوي

مدير مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى: القطاع أُنشئ ليواكب آليات ومعطيات العصر المتسارعة.. فيديو

"اقرأ وارتقي".. البحوث الإسلامية يطلق حملة توعية موسعة في محافظات الجمهورية

ننشر أسماء الفائزين في مسابقة الأزهر الشريف الثقافية

ترشيحاتنا

بالبطاقة الشخصية.. اشتري بورش وهامر من مزاد جمارك مطار القاهرة.. صور

شحن مبالغ فيه.. رسالة تحذير لـ «كاف» حول سلامة بعثة فريق الزمالك في تونس.. تفاصيل

سعر سيارة روبي الجديدة.. ظهرت بها في أحدث جلسة تصوير

الكويت تسجل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا قادمة من إيران

بسبب أغنية زي مانتي .. خناقة بين جمهور عمرو دياب ورامي صبري .. اعرف التفاصيل

أسعار سوزوكي اليوم في مصر بعد التخفيض وعروض تقسيط التو 2020 suzuki alto .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بصورة من الخلف.. نجلاء بدر تثير تساؤل جمهورها عن سبب إخفاء وجهها

نفس من الشيشة يزيد فرص تفشي كورونا

امتنع عن اللانشون والسمن الصناعي.. 13 نصيحة مهمة للحفاظ على صحة القلب