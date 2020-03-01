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أخبار البلد

مبارك الخرينج يوجه رسالة لـ الرئيس السيسي حول جنازة حسنى مبارك

الأحد 01/مارس/2020 - 03:01 م
مبارك الخرينج
مبارك الخرينج
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ميس رضا
وجه مبارك الخرينج نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لقراره الحكيم بإقامة جنازة عسكرية للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

وأكد "الخرينج"،  أن اللفتات الإنسانية ليست بجديدة على المصريين، وخاصة الرئيس السيسي الذي يثبت كل يوم أنه رجل وطني من طراز رفيع ويقدر الرجال الذين خدموا الوطن والعروبة من أمثال الرئيس الراحل حسني مبارك.

ونعى مبارك الخرينج، نائب رئيس مجلس الأمة الأسبق، وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بكلمات تقطر حزنًا، إذ أكد أن الوطن العربي فقد رجلًا كان يعد بمثابة الأخ والصديق لكل ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية، رجلا عمل على لم الشمل العربي واستقرار المنطقة العربية وشعوبها، حبا في نشر السلام في العالم أجمع.

وقال الخرينج في نعيه إن الرئيس المصري مبارك كان نعم الصديق الوفي، وكان لي معه ذكريات.

وشيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الأربعاء الماضي  في جنازة عسكرية حضرها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وكبار رجال الدولة.
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