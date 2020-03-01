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انفجار أنبوب ضخ الماء.. شاهد "فيضان" ولاية هيوستن الأمريكية

الأحد 01/مارس/2020 - 02:39 م
فيضانات
فيضانات
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شيرين عادل
عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو عن تفاصيل فيضان في هيوستن إثر انفجار أنبوب لضخ الماء.

وأظهر الفيديو من مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية طرقا وأحياء مغمورة بالماء وطوابير من السيارات لا نهاية لها.

وتسبب انفجار أنبوب ضخم لضخ الماء فى ولاية تكساس الأمريكية  لحدوث الفيضان فى مدينة  هيوستنن فى ولاية تكساس الأمريكية.

يذكر أن  السلطات في بريطانيا  قد أصدرت أكثر من 200 تحذير من الفيضانات في مختلف أنحاء البلاد التي شهدت أقصى سرعة للرياح في أبيردارون بويلز وبلغت 149 كيلومترًا في الساعة. 

وصدر تحذير شديد  من السلطات في بريطانيا  أيضأ بشأن الفيضانات في يوركشير بشمال إنجلترا  وعدد من البلدان العربية.
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