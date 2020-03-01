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حوادث

السيطرة على حريق شب فى خط غاز ببنها

الأحد 01/مارس/2020 - 03:02 م
حريق
حريق
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إبراهيم الهوارى

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية فى السيطرة على حريق شب فى خط غاز بعزبة شرارة التابعة لمدينة بنها.


تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، بورود بلاغ لمركز بنها من نائب مجلس مدينة بنها بنشوب حريق فى خط غاز بعزبة شرارة بمدينة بنها.


وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة  وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.


من ناحية أخرى انتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إلى موقع الحادث للاطمئنان على أعمال الأطفاء، مشيرا إلى أنه تم السيطرة على الحريق ولم يسفر عن وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

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