مستقبل وطن: انخفاض معدلات البطالة وارتفاع النمو نتيجة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال المهندس محمد صبري، أمين الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 8% من إجمالي قوة العمل في الربع الرابع من عام 2019، مقارنة بنسبة 8.9% في الربع الرابع من العام السابق له بعام 2018، يعد نتاج لما قامت به الدولة المصرية بكافة مؤسساتها من جهود لتنمية الاقتصاد المصري.





وأضاف صبري، في تصريحات صحفية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تنفذه الدولة خلال السنوات الأخيرة الماضية استهدف زيادة معدل النمو، وخفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة، مُؤكدًا أن الدولة قامت بتدشين المئات من المشروعات القومية مما أدى إلى توفير فرص عمل للشباب واستيعاب عدد كبير من العمالة، مُشيرًا إلى أن قوة العمل بالريف أعلى من مثيلتها بالحضر بنحو 4.8 مليون فرد، حيث سجل عدد المشتغلين بالريف 15.5 مليون مشتغل، مقابل11.1 مليون مشتغل في الحضر، مما نتج عنه انخفاضًا في معدل البطالة بالريف ليصل إلى 5.4٪ مقارنة ب 7.5٪ للربع المماثل من العام 2018.





و أكد أمين الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن معدل النمو في مصر ارتفع إلى نحو 5.8% و 5.9% في السنتين الماليتين 2020 و 2021 على التوالي، صعودًا من 5.6% التي سجلها الاقتصاد في العام المالي 2018/2019 تزامنًا مع انخفاض معدل التضخم، وهو ما يعكس حالة تحسن الاقتصاد المصري ليستمر معدل النمو في الصعود لتحتل مصر الآن المرتبة الأولى لأهم اقتصادات الشرق الأوسط خلال عامي 2018 و2019.





وأشار صبري، إلى أن التحسن الاقتصادي الذي تشهده مصر جعل العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والعالمية تشيد بنهج مصر في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.