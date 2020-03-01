تعرف على مطالب أصحاب محلات الذهب في الصاغة.. فيديو

رصدت عدسة صدي البلد، بعض مشكلات أصحاب محلات الذهب بمنطقة الصاغة بحي الجمالية بوسط البلد، في البداية يقول سعد ويليام صاحب محلات ذهب بحي الجمالية بعد أن تم نقل قسم الجمالية لا يوجد شبكات محمول بالمنطقة، موضحا أن الاعتماد الكلي لتجار الذهب بيكون علي التليفون المحمول للاطمئنان علي المحلات واستقبال المكالمات من عملاء المحافظات لعمل أ وردر شراء، مشيرا إلى أنه قام بإرسال عدة شكاوى لشركات المحمول العاملة في مصر ولكن دون جدوى .





وأضاف فايق ثابت، تاجر ذهب بسوق الذهب بحي الجمالية، أنه لا يوجد شبكة محمول داخل المحلات أو خارجه مما يصعب الاتصال بالعملاء أو حتى الاتصال بالشرطة في حالة المخاطر مما يعرضنا إلى القلق في أغلب الأوقات، موضحا أن تجارة الذهب تعتمد في الأساس على استخدام التليفون المحمول.





وأوضح فادي حليم صاحب محل ذهب، أن من أهم مشكلات سوق الصاغة بحي الجمالية هو عدم وجود شبكات محمول منذ أكثر من ٦ أشهر، موضحا أن التليفون المحمول هو أساس الشغل في سوق الذهب مطالبا وزير الاتصالات بسرعة حل هذه المشكلة وتركيب شبكات محمول داخل سوق الذهب.





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360