علي جمعة: نجحنا في عمارة الأرض وإدخال الفرحة على المواطنين

قال الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، إن التعليم هو أحد قطاعات العمل بمؤسسة مصر الخير، موضحا أن المؤسسة تضم ٥ قطاعات هي التعليم والصحة والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة.

وأشار الدكتور علي جمعة علي هامش افتتاح المرحلة الأولى من مشروعات للتنمية المتكاملة بقرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق صندوق تحيا مصر، أن افتتاح مشروعات اليوم هي بادرة لإحداث تنمية شاملة لتلك القري.

وأوضح الدكتور علي جمعة إلي أن مؤسسة مصر الخير تؤمن بأن العلم والمعرفة هما القوة الحقيقية في هذا العالم، مشيدا بتعاون الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام موضحا أن المربع المبارك للتنمية.

وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن افتتاح اليوم ليس مجرد مدارس مجتمعية، وإنما مدارس ابتدائي وإعدادي تابعة لوزارة التربية وتدرس مناهج الوزارة.

وقال الدكتور علي جمعة، إن مؤسسة مصر الخير استطاعت من خلال مجالات عملها بناء نماذج ناجحة وإدخال الفرحة وعمارة الأرض.